Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar ile soğuk hava etkisini gösteriyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü Kars'ta göletler, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Yağışın ardından kara gömülen yaylalar güzel görüntüler oluşturdu.

Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Sarıkamış ilçesinde de belediye ekipleri kar küreme ve buz kırma çalışması yaptı.

Ardahan'da da kent genelinde ara ara etkili olan kar, bazı noktaları beyaza bürüdü, çeşitli yerlerde buzlanma oldu.

Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'ne gelen yaban ördekleri yem aradı.