        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta devam ediyor

        Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'taki Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:48
        Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta devam ediyor
        Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'taki Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sürüyor.

        Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonunun (FIS) gerçekleştirdiği ve yarın tamamlanacak kayak sporunun en prestijli organizasyonlarından Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup'a katılan 21 farklı ülkeden 126 sporcu, bugün yapılan yarışlarda kıyasıya mücadele etti.

        Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Teknik Kurul Başkanı Atınç Taşdemir, gazetecilere, federasyonun uluslararası ilk yarışına Sarıkamış'ta başladıklarını söyledi.

        Doğal kristal karda, sarıçamlar arasında yarışmaların devam ettiğini belirten Taşdemir, "Yarışmalara kazasız, belasız devam ediyoruz. Milli takımımız bu mücadeleden iyi sonuçlar elde ediyor. Amacımız sezon başında performans alıp olimpiyatlara kadar çalışmalarımıza hız vermek." dedi.

        FIS Erkek Milli Takımı'ndan Can Göydaş da çok iyi bir atmosferde yarıştıklarını belirterek, "Güzel bir rekabet var. Sarıçam ormanları içerisindeki güzel pistlerde, güzel rekabetle mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Bugün yapılan yarışlarda kadınlar kategorisinde Sıla Kara birinci, Alevnur Taşkent ikinci, Sabina Rejepova üçüncülüğü elde etti.

        Erkeklerde ise Kamiljon Tukhtaev birinci, Samuel Todd Saunders ikinci, Medet Nazarov üçüncü oldu.

