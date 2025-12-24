Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Dağcılar Sarıkamış şehitlerini şehadete yürüdükleri zirvede her yıl anıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin farklı illerinden Kars'a gelen dağcılar, Sarıkamış şehitlerinin şehadete yürüdüğü Allahuekber Dağları'nda her yıl anma programı düzenliyor.

        Giriş: 24.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:08
        Osmanlı ile Rus orduları arasında geçen Kafkas Cephesi muharebesinin en önemli dönüm noktası olarak bilinen ve 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış Harekatı'nda çatışma, hastalık ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düşen Türk askerleri her yıl anılıyor.

        Anma programları kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden Kars'a gelen dağcılar, şehitlerin şehadete yürüdüğü Allahuekber Dağları'nın zirvesine çetin kış koşullarında tırmanarak, ecdadın o dönem yaşadığı zorlukları hissediyor.

        Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında kente gelen 40 dağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde Selim ilçesi Sarıgün köyünde buluştu.

        - Geceyi dondurucu soğukta kamp yaparak geçirdiler

        Burada dondurucu soğukta yürüyüşe geçen dağcılar, 2 bin 700 rakımdaki kamp alanına ulaştı. Burada konaklayan dağcılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgede geceyi geçirdi.

        Sabah tırmanışa devam eden dağcılar, dondurucu soğuk ve fırtınaya rağmen 3 bin 180 rakımlı zirveye ulaşmayı başardı.

        Zirvede, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, burada şehitler için dua etti.

        Yürüyüşe katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü öğrencileri, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını dağın zirvesindeki direğe tırmanarak eskisiyle değiştirdi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, AA muhabirine, her yıl şehitleri zirvede andıklarını ve bu sene de sağlıklı şekilde zirve tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şehitleri harekatın yıl dönümünde unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:

        "Her yıl şehitlerimizi, geçtiği bu noktada ve özellikle şehit oldukları yerde anmaya çalışıyoruz. Onlara dualar ediyoruz, tekbirler getiriyoruz, İstiklal Marşı'mızı okuyoruz. Onlar bizler için birçok bedel ödedi. Burayla ilgili bir anekdot vardı. Bir Rus komutan, geldiklerinde burada bizim komutanımızın ayakta emir verirken donarak şehit olduğunu söylemişti. Bunu duyduktan sonra burada her yıl yaptığımız yürüyüşlerde aklıma hep o an gelir çünkü gerçekten insan ayakta dururken bile donma tehlikesi yaşıyor."

        - "Bazı yıllar zirvede eksi 40 dereceyi gördük"

        Korkmaz, Türkiye Dağcılık Federasyonu lisansına sahip olan, Türkiye'nin birçok ilinden, birçok üniversitesinden dağcılık sporuyla ilgilenenlerin bu tırmanışa katıldığını belirterek, "Bir gece 2 bin 700 kampında kamp yapıyoruz ve ertesi gün de zirve yaparak bunu sonuçlandırıyoruz. Gece kampta kalırken genelde eksi 20-30 arasında bir soğukla karşılaşıyoruz. Gündüz zirvemiz ise genelde eksi 15-20 şeklinde oluyor, bazı yıllarda ise eksi 40 ölçtük." dedi.

        Samsun'dan gelen Osman Kalaycıoğlu ise her yıl Türkiye'nin farklı illerinden sporcularla tırmanış yaptıklarını anlatarak, "Onların (şehit askerlerin) yaşamış olduğu koşullar ile bizim yaşamış olduğumuz koşullar arasında çok büyük bir fark var ama onlarla beraber aynı ortamı, aynı ayak izini paylaşmaktan büyük bir gurur duyduk. İnşallah da bundan sonra da kimse onları unutmayacak." diye konuştu.

        Trabzon'dan gelen Zeynep Şevval Sarıkaya da 12 kişilik ekiple etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, "Duyguluyuz, şehitlerimizi anmaya geldik. 111 yıl önce burada şehitlerimizin şehit oldukları yerde olmak, onları anlamak çok anlamlıydı, duygulandık." ifadelerini kullandı.

