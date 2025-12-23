Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:01
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
        Kars ve ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla il merkezinin yanı sıra Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 142 bin 300 boş ve doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 84 elektronik iş makinesi, 59 kilo 650 gram nargile tütünü, 162 elektronik aksesuar, 242 paket sigara ve 107 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

