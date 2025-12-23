Habertürk
        Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide görüntülendi

        Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide görüntülendi

        Kars'ın Selim ilçesinde, kızıl tilkilerin karla kaplı arazideki av mesaisi görüntülendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:34 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:34
        Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide görüntülendi
        Kars'ın Selim ilçesinde, kızıl tilkilerin karla kaplı arazideki av mesaisi görüntülendi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte, kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        İlçeye bağlı Akçakale grup köy yolunun karla kaplı kırsalında görüntülenen kızıl tilkiler, dakikalarca beyaz örtü altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avlarını yakalamaya çalıştı.

        Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

