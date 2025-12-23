Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması son durak Kars'taki turizmcileri sevindirdi

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezonda seferlerine başlaması, trenin son durağı Kars'taki turizmcileri sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:12
        Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması son durak Kars'taki turizmcileri sevindirdi
        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezonda seferlerine başlaması, trenin son durağı Kars'taki turizmcileri sevindirdi.

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin hafızalarda iz bırakan Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı. TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahında 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

        Ankara ile Kars arasında yapılan karşılıklı tren seferleri ilgi görürken, özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaştan yolcuyu ağırlayan Turistik Doğu Ekspresi bu sezonu da dolu dolu geçirecek. 2025-2026 kış sezonu seferleri 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

        Turistik Doğu Ekspresi ve halen seferlerine devam eden Doğu Ekspresi Treni ile kente gelen yerli ve yabancı turistler, güzergah boyunca karla kaplı Anadolu'nun içlerinde "masalsı yolculuk" yapıyor.

        Her iki trenin son durakları olan Kars, bu sayede özellikle kışın çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

        - Ziyaretçileri tarih ve kültür dolu gezi rotaları bekliyor

        Kars'a gelen yolcular, Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı öneme sahip olan "Dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ni, Kars Kalesi'ni, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebul Menucehr Camisi'ni, Amenaprgiç Kilisesi'ni, Ani Katedrali'ni, Dikran Honentz Kilisesi'ni, Abugamir Pahlavuni Kilisesi'ni ziyaret ediyor.

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve kışın yüzeyi buzla kaplanan Kars-Ardahan arasındaki Çıldır Gölü'nü de ziyaret eden turistler, kışın 123 kilometrekare alanının tamamı buzla kaplanan bu gölde atlı kızaklarla gezinti yaparak, göl üzerindeki buzları kırıp Eskimo usulü balık avlayabiliyor.

        Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan Kars'taki Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nin yanı sıra gravyer başta olmak üzere çeşitli peyniriyle ünlü Boğatepe köyü ve Susuz Şelalesi de kente gelen turistlerin uğrak mekanları arasında bulunuyor.

        Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu sarıçam ormanları arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayağın keyfini çıkarabilecek olan turistler, konakladıkları otellerde kışın vazgeçilmez lezzetlerinden kaz eti yiyebiliyor.

        - "Turistik Doğu Ekspresi bir kültür taşıyıcısı haline geldi"

        Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, AA muhabirine, trenin seferlerine yeniden başlaması nedeniyle sevinç içerisinde olduklarını söyledi.

        Turistik Doğu Ekspresi'nin öneminden bahseden Özer, "Son zamanların bölge ve ilimizin yeni trendi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi bu yıl da seferlerine başladı. Turistik Doğu Ekspresi bir kültür taşıyıcısı haline geldi. Trenle ilimize gelenler gastronomi, inanç, kültür turizmiyle ilgili çok alakalı misafirlerimiz var." dedi.

        Kars'ın birçok kültürü içerisinde barındırdığını ve gelen misafirlerin de şehre hayran kaldığını anlatan Özer, "Misafirlerimizin Ani Ören Yeri'ni bilmelerini, Çıldır Gölü'nü gezmelerini Sarıkamış Kayak Merkezi'ni görmelerini tavsiye ediyorum. Bölge turizmi içerisinde yer alan gastronomi rotalarından bir tanesi de dünyanın peynir rotasında yer almamız. Gelen yerli ve yabancı turistler peynirleri de tatmalarını istiyoruz." diye konuştu.

        Kültür ve turizm alanında uzman Mehmet Duman ise Turistik Doğu Ekspresi’nin Kars ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

        Turistik Doğu Ekspresi'nin, Kars'ın marka imajını ortaya çıkaran önemli bir turizm faaliyeti haline geldiğini dile getiren Duman, şunları kaydetti:

        "Aralık-mart ayları arasında misafirlerin, hem kış turizmini hem de görsel manzaralarını aynı zamanda nostalji yaşayacakları faaliyet haline geldi. Bu şehrin markasına değer katarken aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da önemli bir etki etmektedir. Gelen misafirler şehirleri deneyimleyebiliyor. Tren farklı illere uğrayarak geliyor. Son durağın Kars olmasıyla turistler Baltık mimarisi, Çıldır Gölü, Kristal karlı Sarıkamış Kayak Merkezi'ni deneyimleyebiliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

