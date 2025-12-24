Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a ulaştı

        Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak olan Kars'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 01:40 Güncelleme: 24.12.2025 - 01:40
        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a ulaştı
        Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak olan Kars'a ulaştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 dönemi ilk seferi kapsamında Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan dün yola çıktı.

        Erzincan ve Erzurum'da durduktan sonra yoluna devam eden ve yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından saat 22.35'te Kars Tren Garı'na ulaşan yolcular çiçeklerle karşılandı. Kentin yöresel ürünlerini tadan yolcular, kendilerini karşılayan Karslı aşıklar ve Kafkas Halk Oyunları ekibiyle fotoğraf çektirdi.

        Garın önünde oluşturulan "Kars" yazısının meşale ile yakılmasıyla karşılama sona erdi.

        Yolcuları çiçeklerle karşılayan Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ın soğuk gecesinde sıcak bir karşılama yaptıklarını belirterek, "Turistik Doğu Ekspres'i Kars'a, Kars da Turistik Doğu Ekspresi'ne kavuştu. Gazi ve Serhat Kars'ımız, Ani, Çıldır, Sarıkamış, Şehitler Diyarı, Baltık mimarisiyle ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri artık." dedi.

        Polat, Turistik Doğu Ekspresi'nin turizm merkezi olması yolunda kente önemli bir marka kattığına işaret ederek, gelen yolcuların keyifli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

        TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, yüzlerce kişi ile beraber inanılmaz keyifli, neşeli bir yolculukla Kars'a geldiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Erzincan'a, Erzurum'a uğradık, Kars'a geldik. İnanılmaz sevgi dolu, sıcak bir karşılamayla bu ayazı hiç hissetmedik bile. Çok çok teşekkür ederiz. 2019'dan beri de Turistik Doğu seferlerimizle aşırı derecede sevgi dolu, talep dolu bir destinasyonu dünyanın çok kıymet verdiği dört yoldan, dört rotadan biri olan bu rotayı turizme katkı sağlamak amacıyla dostlukları, kardeşlikleri ve anıları birleştirerek Kars'a getiriyoruz. Gördüğümüz bu sıcak ilgi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor."

        İzmir'den gelen Mehmet Çoban, trenle Kars'a ikinci kez geldiğini söyleyerek, "Doğu Ekspresi bizim için çok kıymetli, Türkiye'yi film şeridinde izler gibi izliyoruz, dört mevsimi görüyoruz. En sıcak yerden İzmir'den, en soğuk yer Kars'a gelmek çok güzel bir deneyim. Çok eğlendik, güzel videolar çıkardık. Bu trenin Türkiye'nin tanıtımında önemli rol oynadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Trende yolculuk yapan çocuklardan Beliz Demir de "Çok güzel bir yolculuktu, güzel yerler gezdirdiler. Herkese öneriyorum. Yolculuğun sonunda çok güzel bir yere vardık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

