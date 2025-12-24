Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında sarkıtlar ile gölet ve akarsuların yüzeyinde buz tabakası oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:18 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında sarkıtlar ile gölet ve akarsuların yüzeyinde buz tabakası oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar ile bitkileri kırağı tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Vatandaşların arabalarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştığı ilçede, çarşı esnafı da yaban kuşlarını yemledi.

        Vatandaşlardan Avni Yavuz, soğukların etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına, yaban kuşlarına karşı soğuk günlerde duyarlı olması lazım." dedi.

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte buzlanma oluştu.

        Kentteki bazı gölet ve akarsuların yüzeyinde buz tabakası oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Profesyonel motosikletçi Atlı'dan Çıldır Gölü'nde buz üstünde drift şov
        Profesyonel motosikletçi Atlı'dan Çıldır Gölü'nde buz üstünde drift şov
        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a ul...
        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a ul...
        Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'ın ardından Erzurum'da (3)
        Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'ın ardından Erzurum'da (3)
        Masalsı yolculuğun son durağı: Turistik Doğu Ekspresi Kars'ta coşkuyla karş...
        Masalsı yolculuğun son durağı: Turistik Doğu Ekspresi Kars'ta coşkuyla karş...
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
        Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta başladı
        Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta başladı