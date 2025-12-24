Kars'ta yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü
Kars'ta yük treninin çarptığı hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kars'ta yük treninin çarptığı hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kars'tan Erzurum istikametine giden yük treni, Kümbetli köyü mevkisindeki hemzemin geçitte, Ali Sinan Çelik idaresindeki taş yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.
Kazada kamyon devrilirken sürücüsü dışarıya fırladı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve TCDD görevlileri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.