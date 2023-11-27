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        Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu

        Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, binalar hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 19:13 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:13
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        Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu
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        Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, binalar hasar gördü.

        Kentte dün başlayan ve halen etkisini sürdüren fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Fırtınanın etkisiyle il merkezine bağlı Kocabahçe, Ataköy, Ağadeve köyleri, Kağızman ilçesine bağlı Yenice, Kömürlü ve Akören köyleri ile Selim ilçesinde çok sayıda evin çatısı uçtu, binalarda hasar oluştu.

        İhbarlar üzerine hasar tespitine başlayan Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, şiddetli fırtınayla etkili olan kar yağışı da zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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