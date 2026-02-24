Coğrafi işaretli Kars halısı kadınların ellerinde geleceğe taşınıyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars’ta belediye bünyesinde açılan kursta bir araya gelen kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş Kafkas motif ve desenleriyle dokunan coğrafi işaretli Kars halısını yeniden üreterek kültürel mirası geleceğe taşıyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-Anadoludakiler (SOGEP)" kapsamında Kars Belediyesince hazırlanan "Namık Kemal Evi Yöresel Ürün Deneyimleme Atölyesi" projesi hayata geçirildi.



Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile belediye arasında imzalanan protokolle, Namık Kemal Evi'nde unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünler üretilmeye başlandı.



Burada Kafkas desenlerine özgü motifleri bulunan yöresel halıyı geleceğe taşımak için tezgah başına geçen 18 kadın, maharetli elleriyle halıları ilmek ilmek dokuyor.



- Kuş, koç boynuzu ve geometrik motifler kullanılıyor



Madalyon kompozisyonlu halılarda stilize bitkisel desenlerin yanı sıra ejderha, kuş, koç boynuzu ve geometrik motifler kullanılıyor.



Kadınlar hem asırlık desenleri yeniden canlandıracak hem de bu ürünleri turistlere pazarlayarak turizme ve aile bütçelerine katkıda bulunacak.



Belediye Başkanı Ötüken Senger, AA muhabirine, SERKA'ya sundukları projenin kabul edilmesiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.



Coğrafi işaretli Kars halısını gelece taşımak için kurs düzenlediklerini ifade eden Senger, "Kursiyerlerimizin dokumuş oldukları halı ve kilimlerde Kafkas motiflerini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Unutulmaya yüz tutan, yöremize ait Kafkas motiflerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktayız." dedi.



- "Unutulmaya yüz tutmuş desenler yapmaya çalışıyoruz"



Kursiyerlerden Naciye Caner de asırlar önceki motifleri tekrar işlemenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş Kars desenleri yapmaya çalışıyoruz. Şu an benim yapmaya çalıştığım bereket motifi. Halı, kilim tarihinde bilinen ilk desen, bereket deseni. Koç başı ve tabak üç tane desen üzerinde çalışmayı yapıyorum. Atalarımızın, dedelerimizin daha önce kilim yaptığı, kullandığı desenle yeniden tanışmak, onu öğrenmek ve yapmak bambaşka bir şey, buna katkı sunmak çok iyi hissettiriyor." diye konuştu.



Proje sorumlusu Helin Yokuş ise projede ilk olarak bölgede yeniden halı, kilim üretim tesisinin başlatılmasını hedeflediklerini anlatarak, "İkinci hedef ise Kafkas bebeklerin üretimi, ticaretini sürekli hale getirmektir. Kadın kooperatiflerinin yer alacağı, yeni zanaatkarların yetiştirilmesi ilerleyen süreçlerde daha yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması, sürekli olarak sosyal ve ekonomik katkıların sağlanacağı, satış pazarları sayılarının arttırılması hedeflenmektedir. Projemiz tamamen bayanlara yönelik olup sürekli aktif olacak bir sosyal alan niteliği taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

