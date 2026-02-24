Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Coğrafi işaretli Kars halısı kadınların ellerinde geleceğe taşınıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta belediye bünyesinde açılan kursta bir araya gelen kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş Kafkas motif ve desenleriyle dokunan coğrafi işaretli Kars halısını yeniden üreterek kültürel mirası geleceğe taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafi işaretli Kars halısı kadınların ellerinde geleceğe taşınıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars’ta belediye bünyesinde açılan kursta bir araya gelen kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş Kafkas motif ve desenleriyle dokunan coğrafi işaretli Kars halısını yeniden üreterek kültürel mirası geleceğe taşıyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-Anadoludakiler (SOGEP)" kapsamında Kars Belediyesince hazırlanan "Namık Kemal Evi Yöresel Ürün Deneyimleme Atölyesi" projesi hayata geçirildi.

        Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile belediye arasında imzalanan protokolle, Namık Kemal Evi'nde unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünler üretilmeye başlandı.

        Burada Kafkas desenlerine özgü motifleri bulunan yöresel halıyı geleceğe taşımak için tezgah başına geçen 18 kadın, maharetli elleriyle halıları ilmek ilmek dokuyor.

        - Kuş, koç boynuzu ve geometrik motifler kullanılıyor

        Madalyon kompozisyonlu halılarda stilize bitkisel desenlerin yanı sıra ejderha, kuş, koç boynuzu ve geometrik motifler kullanılıyor.

        Kadınlar hem asırlık desenleri yeniden canlandıracak hem de bu ürünleri turistlere pazarlayarak turizme ve aile bütçelerine katkıda bulunacak.

        Belediye Başkanı Ötüken Senger, AA muhabirine, SERKA'ya sundukları projenin kabul edilmesiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Coğrafi işaretli Kars halısını gelece taşımak için kurs düzenlediklerini ifade eden Senger, "Kursiyerlerimizin dokumuş oldukları halı ve kilimlerde Kafkas motiflerini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Unutulmaya yüz tutan, yöremize ait Kafkas motiflerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktayız." dedi.

        - "Unutulmaya yüz tutmuş desenler yapmaya çalışıyoruz"

        Kursiyerlerden Naciye Caner de asırlar önceki motifleri tekrar işlemenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş Kars desenleri yapmaya çalışıyoruz. Şu an benim yapmaya çalıştığım bereket motifi. Halı, kilim tarihinde bilinen ilk desen, bereket deseni. Koç başı ve tabak üç tane desen üzerinde çalışmayı yapıyorum. Atalarımızın, dedelerimizin daha önce kilim yaptığı, kullandığı desenle yeniden tanışmak, onu öğrenmek ve yapmak bambaşka bir şey, buna katkı sunmak çok iyi hissettiriyor." diye konuştu.

        Proje sorumlusu Helin Yokuş ise projede ilk olarak bölgede yeniden halı, kilim üretim tesisinin başlatılmasını hedeflediklerini anlatarak, "İkinci hedef ise Kafkas bebeklerin üretimi, ticaretini sürekli hale getirmektir. Kadın kooperatiflerinin yer alacağı, yeni zanaatkarların yetiştirilmesi ilerleyen süreçlerde daha yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması, sürekli olarak sosyal ve ekonomik katkıların sağlanacağı, satış pazarları sayılarının arttırılması hedeflenmektedir. Projemiz tamamen bayanlara yönelik olup sürekli aktif olacak bir sosyal alan niteliği taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta

        Benzer Haberler

        Kars ve Tunceli'de kar, yerini soğuk havaya bıraktı
        Kars ve Tunceli'de kar, yerini soğuk havaya bıraktı
        Kağızman polisi "Huzur ve güven uygulaması" yaptı
        Kağızman polisi "Huzur ve güven uygulaması" yaptı
        Karla kaplanan Akyaka Kanyonu dronla görüntülendi
        Karla kaplanan Akyaka Kanyonu dronla görüntülendi
        Kars'ta hareket halindeki aracı takip eden kurt kameraya yansıdı
        Kars'ta hareket halindeki aracı takip eden kurt kameraya yansıdı
        Sarıkamış'ta 4 mevsim turizm için ekoturizm fizibilitesi hazırlanacak
        Sarıkamış'ta 4 mevsim turizm için ekoturizm fizibilitesi hazırlanacak
        Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama