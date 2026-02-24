Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Karla kaplanan Akyaka Kanyonu dronla görüntülendi

        Kars'ta etrafı karla kaplanan Akyaka Kanyonu dronla görüntülendi.

        Giriş: 24.02.2026 - 10:29
        Akyaka ilçesinde kaymakamlığın hazırladığı projeyle çöpten arındırılarak turizme kazandırılan kanyonda kış güzelliği yaşanıyor.

        Şahnalar ile Kayaköprü köyleri arasındaki 10 kilometrelik kanyon, sarp kayalıklar arasında yer alıyor. Vadinin iki yakasında yükselen dik kayalıkların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

        Soğuk havanın etkisiyle vadideki suyun bir bölümü de buzla kaplandı.

        Kanyondaki kış manzaraları dronla görüntülendi.

