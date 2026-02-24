Canlı
        Kars Haberleri

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:14
        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda bir iş yerine düzenlenen operasyonda G.Ş.O (56), E.H (20) ve T.Y (19) gözaltına alındı.

        Polis ekiplerince iş yerinde yapılan aramada, 10 parça halinde peçeteye emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği düşünülen 10 bin 375 lira para ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

