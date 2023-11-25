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        Kars'ta metruk binada sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

        Kars'ta metruk binada sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:34
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        Kars'ta metruk binada sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Kars'ta metruk binada sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ordu Caddesi'ndeki metruk binada köpek sesi duyan hayvanseverler, olaya müdahale etti.

        Köpek sıkıştığı yerden kurtarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

        Bölgeye gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz çalışma sonucunda köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Vatandaşlar, köpeğin kurtarılması sonrası itfaiye ekiplerini alkışladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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