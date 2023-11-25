Kars'ta metruk binada sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kars'ta metruk binada sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu Caddesi'ndeki metruk binada köpek sesi duyan hayvanseverler, olaya müdahale etti.

Köpek sıkıştığı yerden kurtarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz çalışma sonucunda köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Vatandaşlar, köpeğin kurtarılması sonrası itfaiye ekiplerini alkışladı.

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