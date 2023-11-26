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        Kars'ta çiftçiler pancarın kar altında kalmaması için gece gündüz çalışıyor

        Kars'ın Akyaka ilçesinde pancar çiftçisi ürünün kar altında kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:29 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:21
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        Kars'ta çiftçiler pancarın kar altında kalmaması için gece gündüz çalışıyor
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        Kars'ın Akyaka ilçesinde pancar çiftçisi ürünün kar altında kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle çiftçiler tarladaki çalışmasını hızlandırdı. Geçen yıl geç yağan kar nedeniyle ürünlerini rahatlıkla alan çiftçiler, bu yıl karın erken düşmesiyle endişelendi.

        Gece gündüz ve soğuk hava demeden tarlalarda pancarlarını söken çiftçiler, pancarları traktörlerle Akyaka Şeker Alım Kantarı'na taşıyor. Burada da oluşan sıra nedeniyle beklemek zorunda kalan çiftçiler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

        Çiftçilerden Burhan Erkılıç, hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

        Karın başladığını anlatan Erkılıç, "Sabah 7'de başlayıp akşam 12'de falan işi bırakıyoruz. Komşularımızla birbirimize yardımcı oluyoruz, geride kalanlara yardım ediyoruz. Hava şartlarımız biraz kısıtlı olduğu için gece gece gündüz demeden mecburiyetten çalışıyoruz. Ürünler kar altında kalınca daha zor, şimdi tüm gücümüzle ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Şeker pancarı üreticisi Deniz Danyıldız da nisan ve mayıs ayında pancar serüveninin başladığını anlatarak, "Büyük emekler verip getirdiğimiz pancar sezonumuzun sonuna gelmek üzereyiz. Hava şartları da bizi bayağı sıkıştırdı. Hava çok soğuk olmasına rağmen pancarları kar altında bırakmamak için hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bitirenler bitirmeyenlere yardımcı oluyor. Konu komşu herkes birbirine destek oluyor. Allah bin bereket versin sezonumuzu bitirmek üzereyiz." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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