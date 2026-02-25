Tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü'nde 25 santimetreye ulaşan kar umutlandırdı

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve bir dönem tamamen kuruyan Kars'taki Kuyucuk Gölü Havzası'nda kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşması bilim insanlarını umutlandırdı.



Arpaçay ilçesinde yer alan ve "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme" ile korunan gölün 416 hektarlık Ramsar Alanı bulunuyor.



Afrika-Avrasya göç yolunda bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, kuraklığın etkisiyle 2018'den itibaren kurumaya başladı. Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için Yarının Suyu Programı'yla Valilik öncülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneği tarafından 2019 yılında başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunan alan, bu yıl kar yağışından nasibini aldı.



Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuyucuk Gölü ve çevresi de beyaza büründü. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı gölde inceleme yapan bilim insanları, kar suları ve ilkbahardaki yağışlarla gölün eski günlerindeki görünümüne kavuşmasını bekliyor.



KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Utah ile Koç üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, kar yağışıyla bereketli bir sezonun yaşandığını söyledi.



Şekercioğlu, "Bu yıl ümitliyiz, çok ümitliyiz şu an Kuyucuk'ta yaklaşık 25 santimetre kar var. Geçen kış bu zamanlarda yine şubat ayında buradaydım, hiçbir şey yoktu. Kar açısından bu sene daha normale yakın bir durumdayız. Maalesef Türkiye'de kurak geçen yazların ve kışın, özellikle Kars'ta az yağan karın etkisi çok olumsuz oluyor." dedi.



- "Son birkaç ayda gelen kar yağışı bizi umutlandırdı"



Kuyucuk Gölü'ne su akışı sağlayan derelerin önünün açıldığını ve ilkbaharda göle doğal su akışının sağlanacağını anlatan Şekercioğlu, şöyle devam etti:



"KuzeyDoğa Derneği olarak 2024'te Kuyucuk Gölü'nde 495 milimetre yağış tespit ettik. 2025'te bu 325'e düşmüştü ve bu yani artık son derece kurak bir bozkır yağış deseni fakat bu son birkaç ayda gelen kar yağışı bizi umutlandırdı ama bizi esas umutlandıran, yıllardır emek verdiğimiz Kuyucuk'u besleyen dere yataklarının önünü Kars Valiliği ve İl Özel İdaresinin desteğiyle açmamız oldu. Bu 5 dere yatağının önünde kaçak olarak yapılmış setleri bölge halkının da onayıyla yıktık ve şimdi bu derelerin önü açıldı. Üstüne şu anki gördüğümüz normal sayılabilecek kar yağışının da erimesiyle ve ümit ediyoruz yağışlı geçecek bir ilkbahar nisan, mayıs, haziran aylarıyla Kuyucuk'a tekrar doğal su akışı başlayacak."



Şekercioğlu, Kars Valiliği, İl Özel İdaresi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteğiyle 2019 Aralık'tan bu yana sondaj çalışmasıyla göle can suyu verdiklerini dile getirerek, "Şimdi de ümidimiz, karlı geçen bir kış ve yağmurla geçen bir ilkbaharla bu açılan dere yataklarının bu bereketi, suyu, Kuyucuk'a taşıyıp Kuyucuk Gölü'nün tekrar eski muazzam günlerine gelmesi." ifadesini kullandı.

