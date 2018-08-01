"Kars'ın denizi" turistleri serinletiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek için gelen misafirlerini ağırlıyor
1
1|17
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor.
2
2|17
AA'nın haberine göre Kars ile Ardahan sınırları arasında yer alan, kışın yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'ne yaz aylarında da yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.
3
3|17
Hava sıcaklıklarının etkisini gösterdiği bölgede, yerli ve yabancı turistler, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan, bin 959 rakımlı Çıldır Gölü'nde yüzmenin keyfini yaşıyor.
4
4|17
123 kilometrekarelik alanı bulunan göle gelen turistler yüzmenin yanı sıra Kars Valiliğince göl kenarında yapılan Kütük Ev'de güzel vakit geçirme imkanı da buluyor.
5
5|17
Kütük Ev ve göl çevresinde piknik yapan vatandaşlar, yeni yapılan iskeleden gölün serin sularına girebiliyor.
6
6|17
Vatandaşlardan Kadir Sürmeli, yaptığı açıklamada, sıcak havalarda Çıldır Gölü'nde serinleyerek güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
7
7|17
Çıldır Gölü'nün bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Sürmeli, "Hafta sonları ailemizle buraya gelip yüzerek rahatlıyoruz. Burası Kars, Ardahan için çok iyi bir yer." dedi.
8
8|17
Sürmeli, özellikle hafta sonları gölde yoğunluk yaşandığını anlatarak, "Çıldır Gölü çok güzel ilgi görüyor, Akdeniz ve Ege sahillerini hiç aratmıyor. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Suyu da çok güzel." diye konuştu.
9
9|17
"KARS'TA DENİZ YOK DEMESİNLER"
Vatandaşlardan Suat Kartal da Çıldır Gölü'nün denizi aratmadığını ve birçok insanın ilgi odağı olduğunu dile getirerek, "Burası çok güzel. Deniz olarak İstanbul'a gerek yok, Kars'ta da deniz var. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Herkesi buraya davet ediyorum, Kars'ta deniz yok demesinler. Çıldır Gölü çok güzel." ifadesini kullandı.
10
10|17
Gölde yüzenlerden Gökhan Kuyumcu ise göl çevresinde düzenlemeler yapıldıktan sonra daha çok yerli ve yabancı turist çekeceğini ifade ederek, "Deniz sahillerini aratmayacak bir Çıldır Gölü'müz var. Burası biraz çevre düzenlemesiyle vazgeçilmez olur. Aşırı talep ve yoğunluk var, insanlar buraya çok ilgi gösteriyor." şeklinde konuştu.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.