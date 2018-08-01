"Kars'ın denizi" turistleri serinletiyor

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Gölde yüzenlerden Gökhan Kuyumcu ise göl çevresinde düzenlemeler yapıldıktan sonra daha çok yerli ve yabancı turist çekeceğini ifade ederek, "Deniz sahillerini aratmayacak bir Çıldır Gölü'müz var. Burası biraz çevre düzenlemesiyle vazgeçilmez olur. Aşırı talep ve yoğunluk var, insanlar buraya çok ilgi gösteriyor." şeklinde konuştu.