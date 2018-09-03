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"Asboğa Gölü'müzün, ilçemizin ve bölgemizin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Belediye olarak gölün çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, günübirlik sosyal tesisler, su sporları, olta balıkçılığı ve ayrıca kış mevsiminde değerlendirmek üzere buz pateni ve diğer aktivitelerin yapılacağı plan ve proje çalışmalarına başladık."