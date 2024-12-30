Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykeller yapılmaya başlandı

"Burada Kafkas ve Atatürk üniversitelerinden hocalarımız gerekli desteği veriyorlar. Aynı zamanda kayak merkezi bölgesinde de çalışmalarımız başlayacak. Vatan uğruna canlarını vermiş şehitlerimizi en iyi şekilde anmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin 81 ilindeki bütün vatandaşlarımızı 4-5 Ocak'taki etkinliğimize bekliyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum."