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Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler

Giriş: 06.02.2019 - 17:41 | Güncelleme:  AA

Kartal'da 7 katlı bina çöktü, olay yerinde kurtarma çalışması yürütülüyor.

  • 1Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Alınan bilgiye göre, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı bir bina çöktü.

  • 2Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

  • 3Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

  • 4Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.

  • 5Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Bu arada bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.

  • 6Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.

  • 7Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.

  • 8Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.

  • 9Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.

  • 10Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    ENKAZDAN BİR KADIN ÇIKARILDI

     

    Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı. Binanın enkazından 1 saat 20 dakika sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. 

  • 11Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Habertürk canlı yayınına katılan bir görgü tanığı Kenan Ayyıldız olay anını şöyle anlattı: "Gürültüyle dışarıya fırladık. Binanın çöktüğünü gördük. Herkes evlerindeydi. Bütün hepsi bizim komşumuz arkadaşımız, şu an enkazın altındalar"

  • 12Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Binanın bulunduğu sokakta emlakçılık yapan Süleyman Can, binanın 1992 yılında yapıldığını söyledi.  Binan altında bir atölyenin bulunduğu belirtiliyor.

  • 13Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, atölyenin faaliyet içinde olmadığını, binada 25-30 kişinin bulunduğunu ve 4 kişinin yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını söyledi.

  • 14Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    KARTAL BELEDİYE BAŞKANI: 14 DAİREDE, 43 KİŞİ YAŞIYOR

     

    Çökmenin nedeni ise henüz bilinmiyor.  DHA'nın iddiasına göre, binadaki çökme patlama sonucu gerçekleşti. A.A muhabirinin aktardığına göre ise binanın içinde çok sayıda yaralı var. 

     

    Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.

  • 15Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
    15|21

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.

  • 16Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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    Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binayle ilgili bir yıkım kararı olmadığını söyledi.  Öz, kayıtlara göre, 14 dairede 43 kişi yaşıyor. 

  • 17Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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  • 18Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
    18|21
  • 19Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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  • 20Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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  • 21Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler
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