Kartal'da 7 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk kareler

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KARTAL BELEDİYE BAŞKANI: 14 DAİREDE, 43 KİŞİ YAŞIYOR

Çökmenin nedeni ise henüz bilinmiyor. DHA'nın iddiasına göre, binadaki çökme patlama sonucu gerçekleşti. A.A muhabirinin aktardığına göre ise binanın içinde çok sayıda yaralı var.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.