Yılın 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 33.75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre otomobil satışları yüzde 31.71 azalarak 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise yüzde 40.19 düşüşle 117 bin 753 seviyesine geriledi.

Döviz kurlarındaki artışlar sonucu yükselen otomobil fiyatları, sektöre bir süredir zor günler yaşatıyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, kasım ayı sonuçlarına bakıldığında ise, geçen ay otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gidilmesinin sektöre rahat bir nefes aldırdığı anlaşılıyor. Öyle ki, pazarın Eylül ayında yüzde 68 ve Ekim ayında da yüzde 72 oranında daraldığı göz önüne alındığında, Kasım ayı sonuçlarının sektör için önemi net bir şekilde fark ediliyor. Rakamlar, pazardaki daralmanın ÖTV indirimleri sayesinde bir ay içinde yarı yarıya düştüğünü gösteriyor.

Kasım ayında satışların bir önceki aya göre yüzde 170 oranında artması, markalar arasındaki rekabeti yeniden alevlendirirken, en çok satan marka ve model sıralamasında da değişiklikler yarattı. Sıralamanın beklenmedik bir biçimde değişmesi, yılın bitmesine 1 ay kala markalar arasındaki rekabeti doruğa çıkarmış durumda.

'5 YILLIK MODEL İLE ZİRVEYE ÇIKTI'

Otomobil markaları arasındaki rekabete yakından bakmadan önce, Kasım ayında en çok satan modelleri incelemekte fayda var. Buna göre, Kasım ayında en büyük sürprizi Toyota yaptı. Japon marka Kasım ayında 5 bin 403 adet otomobil satarak satış sıralamasında liderliğe otururken, markanın 4 bin 548 adet satılan Corolla modeli de Kasım ayının en çok satan otomobili oldu.

Neticede, Toyota'nın kasım ayındaki satışlarının yüzde 84'ünü oluşturan Corolla, tek başına Toyota'yı zirveye taşımayı başardı. Bu sonuçlar ile birlikte Toyota, yıl içindeki en iyi satış performansını ortaya koyarken, uzun yıllardan sonra ise satış şampiyonluğunu elde etti.

Buradaki ilginç nokta ise, yeni versiyonu tanıtılan Corolla'nın rakiplerinin aksine yaklaşık 5 yıldır yollarda olmasına rağmen en çok satan model olması. Ortaya çıkan tablo, markaların kampanyalarının ne denli etkili olduğunu göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

'BAYİLER GECELERİ DE ÇALIŞTI'

Konu hakkında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, kasım ayı başında yürürlüğe giren ÖTV indirimi ve ticari araçlarda KDV’nin yüzde 1’e çekilmesinin etkilerini hemen gördüklerini kaydetti. Bozkurt, "Buna hurda indirimi ve avantajlarla dolu kasım kampanyamız da eklenince showroom trafiğimizde büyük hareketlilik hemen göze çarpmıştı. Bu süreçte bayilerimiz gece geç saatlere kadar açık kaldılar ve önemli oranda satışlar gerçekleştirdiler. Kasım ayında binek otomobil pazarında birinci sırada yer almamıza en büyük katkıyı yetkili satıcılarımız yapmıştır" dedi.

'FRANSIZ'IN SATIŞLARI KATLANDI'

Kasım ayında 5 bin 225 adet otomobil satarak ikinci olan Renault'un lokomotif modeli Megane Sedan'ın, bir ay içinde satışlarını 2 katın üzerinde artırdığı görülüyor. Megane Hatchback Kasım ayında bir önceki aya göre 7 kat daha fazla satılırken, Fransız markanın SUV'u Koleos da bu dönemde 6 kat daha fazla satış performansı ortaya koyarak Renault'un satışlarının ivmelenmesine katkı sağladı.

'SUV'LAR ÜÇÜNÇÜLÜĞÜ GETİRDİ'

Geçtiğimiz ay 4 bin 557 binek araç satarak üçüncü sıraya yerleşen Nissan ise, bir başka büyük çıkış yapan marka oldu. Rakamlar, Japon markanın satışlarının yüzde 90'ını oluşturan SUV modellerin Nissan'a üçüncülüğü getirdiğini gösteriyor. Buna göre, Nissan'ın Türkiye pazarında satılan iki otomobili bulunurken, bu modeller Kasım ayında toplamda 499 adet satıldı.

Nissan'ın 7 kişilik SUV'u X-Trail ise aynı dönemde yapılan kampanyalarında etkisiyle satışlarını bir önceki aya göre 8 kat artırdı. C-segment SUV Qashqai'nin de bir önceki aya göre satışlarını yaklaşık 3 kat artırdığı görülüyor.

İLK DÖRT HEM YERLİ HEM DE AYNI SEGMENTTE

Türkiye'de 2017 yılının en çok satan otomobillerine göz atıldığında, 42 bin 990 adet ile Fiat Egea Sedan birinci, 39 bin 272 adet ile Renault Megane Sedan ikinci, 31 bin 265 adet ile Renault Clio üçüncü, 29 bin 609 adet ile Volkswagen Passat dördüncü ve 26 bin 565 adet ile Toyota Corolla ise geçen yılın en çok tercih edilen beşinci modeli olmuştu.

Kasım 2018 sonuçlarına göre ise, bu yılki sıralamanın geçen yılkinden farklı olacağı ortaya çıkmış durumda. Buna göre, 2018'in Ocak-Kasım döneminde Fiat Egea 26 bin 342 adet satış ile biirnci olurken, Renault Megane Sedan 25 bin 530 adet ile ikinci, Toyota Corolla 20 bin 889 adet ile üçüncü, Honda Civic Sedan 20 bin 784 adet ile dördüncü ve Renault Clio 19 bin 619 adet ile beşinci en çok satan model oldu.

Rakamlar incelendiğinde, modeller arasındaki rekabetin Aralık ayında artarak devam etmesi sürpriz olmayacaktır. Öyle ki, yılın ilk 11 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil olan Fiat Egea Sedan ile en çok satılan ikinci model olan Renault Megane Sedan arasında 812 adetlik bir fark bulunuyor. Listenin üçüncü sırasındaki Toyota Corolla ve Honda Civic Sedan'da listenin ilk iki sırasındaki modeli 5 bin adet geriden takip ediyor. Fakat, Türkiye'nin en çok satan ilk dört modelinin de c-segment sedan olması, rekabeti hiç olmadığı kadar sertleştiriyor.

Bu durum, marka sadakati, donanım, sürüş karakteri ve tasarım gibi özellikleri ile ayrışan söz konusu modellerin, bagaj hacmi ve iç genişlik gibi benzer parametlere sahip olmalarına neden oluyor. Sonuç olarak, aynı segmentte olan dört modelden hangisinin 2018'in satış şampiyonu olacağının Aralık ayındaki kampanyalar belirleyecek gibi duruyor.

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