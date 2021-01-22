Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa devre arası transfer döneminde bir yıldızı daha renklerine bağladı. Lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova'dan Kristijan Bistrovic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."