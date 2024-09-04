Kasko fiyatı reel olarak yüzde 14 geriledi

Vatandaşın önemli gider kalemlerinden birisi olan kasko fiyatları geçen yıllara göre çok daha az artarak araç sahiplerinin rahat nefes almalarını sağladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) rakamlarını göre yılın ilk 7 ayında Türkiye'de kasko yaptıran yaklaşık 4,8 milyon araca 5 milyon 192 bin adet teminat verildi. Bunun karşılığında 59 milyar lira prim toplandı. Bu rakamlar geçen yılın 7 ayında 4 milyon 737 bin teminata karşılık 42,6 milyon lira toplanan prim şeklindeydi. Rakamlardan yaptığımız hesaplamada araç başına kasko fiyatının 9 bin 749 liradan 12 bin 228 liraya çıktığı görüldü.

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YÜZDE 14,2'LİK DÜŞÜŞ

Hem yaklaşık 4,8 milyon olan 7 ayda kasko yapılan araç sayısını prim toplamına böldüğümüzde hem de TSB'nin kendi rakamlarını baz aldığımızda kasko fiyatlarının yılın ilk 7 ayında nominal olarak yüzde 38,9 arttığı anlaşılıyor. Ancak reel fiyat artışını bulmak için bu rakamı da enflasyondan arındırdığımızda kaskoda gerçekte yüzde 14,2 fiyat düşüşü olduğunu hesaplayabiliyoruz. Sigorta Bilgi Merkezi rakamlarına göre ise kaskoda prim artışı nominal olarak bile yüzde 27'de kaldı.

REKABET ETKİLİ OLDU

Kasko fiyatlarının az artmasında başta kamu olmak üzere bazı sigorta şirketlerinin agresif olarak rekabete girmesinin etkisi büyük. Yaptırılması zorunla olan trafik sigortasında da reel artış yüzde 5'te kaldı. Şirketler trafik sigortasında geçen yıl 56 milyar bu yıl 7 ayda ise 95,2 milyar lira prim elde etti. Geçen yıla göre reel olarak uçak yolcu kaza, zorunlu koltuk, yabancılar için sağlık seyahat sağlık sigortalarında da sigorta fiyatları reel olarak geriledi.