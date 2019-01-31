29 Kasım 2017 tarihinde Bürme köyünde meydana gelen olayda, Çataloğlu ailesine ait 2 ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl (63),eşi Sebahat (62),oğulları Emin (35),gelinleri Şengül (32) ve torunları Serdar Çataloğlu (12),kayboldu. Yangından 42 gün sonra 5 kişinin, evlerine hırsızlık amacıyla giren kişiler tarafından öldürülüp, cansız bedenlerinin yakıldığı olay yerindeki bazı protez ve kemik parçalarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Erkan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile onun kayınpederi Ali Şahin, suçlarını itiraf etmelerinin ardından tutuklandı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

DHA'nın haberine göre, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Erkan Kaş, Ersan Kaş ve Ali Şahin, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olayda kullanıldığı iddia edilen silahın sahibi Hüseyin D. de duruşmada hazır bulundu. Sanıklar, soruşturma aşamasında baskı altında ifade verdiklerini ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi. Erkan Kaş savunmasında "Benim bu işle alakam yok" dedi. Kardeşi Ersan Kaş ile Ali Şahin de suçsuz olduklarını ileri sürdü.

5'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kasten yangın çıkarma', 'kasten öldürme' suçlarından yargılanan sanıklar Erkan Kaş, kardeşi Ersan Kaş ve Ali Şahin'e 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan Ersan Kaş'a ayrıca 'hırsızlığa teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından 21 yıl 7 ay 15 gün hapis, Erkan Kaş ve Ali Şahin'e 22 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Hüseyin D.'ye ise 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezası verildi.