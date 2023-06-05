Kastamonu'da dere suları yükseldi, su baskınları meydana geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesinde gece boyu süren kuvvetli yağış nedeniyle dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı.
2021 YILINDA SEL FELAKETİ YAŞANMIŞTI
2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi'nde taşmalar meydana geldi.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
DHA'nın haberine göre, İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı.
Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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