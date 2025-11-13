Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 3 kişiyi silahla yaralayan sanık 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kastamonu'da, 3 kişiyi silahla yaralayan tutuklu sanık N.E. 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

        Giriş: 13.11.2025 - 20:31 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:31
        Kastamonu'da 3 kişiyi silahla yaralayan sanık 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Kastamonu'da, 3 kişiyi silahla yaralayan tutuklu sanık N.E. 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.E, mağdurlar A.A.B, P.B. ve Y.T. ile taraf avukatları katıldı.

        Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık N.E, eylemi önceden tasarlamadığını söyledi.

        A.A.B'nin üst komşusunun damadı olduğunu belirten N.E, şunları aktardı:

        "Hava sıcak olduğu için saat 23.00 sıralarında evimin camının önünde oturuyordum. Bu sırada A.A.B. araçtan inerek camın önüne geldi ve bana sözlü saldırıda bulundu. Kısa süre sonra yanına gelen bir kadın (sanırım eşi) ve daha sonra annesi geldi. Kadınlar da bana hakaret ve tehditte bulundu. A.A.B. bana doğru hamle yapınca, odadaki kanepenin altından tabancamı alıp kendimi savunmak amacıyla hedef gözetmeksizin A.A.B’nin bacaklarına doğru 3-4 el ateş ettim. Diğer bayan şahıslara da hedef gözetmeksizin korkutmak amacıyla 3-4 el ateş ettim. Şarjörümde 10 fişek vardı. Şarjörümdeki fişekler bitince 3 fişek daha bastım ancak onları atmadım."

        Mahkeme heyeti sanık N.E'nin A.A.B'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 3 ay, P.B. ve Y.T'ye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan üçer yıl olmak üzere 6 yıl, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl 6 ay ve B.T'ye karşı "basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        Kastamonu'da 7 Temmuz 2024'te tartışma sonrası sanık N.E. ruhsatsız tabancayla A.A.B’yi ağır yaralamış, P.B. ve Y.T. bacaklarından yaralanmıştı.

