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        Haberler Gündem Güncel Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi

        Trabzon'da taş ocağında meydana gelen heyelan kamerada!

        Trabzon'da korku dolu anlar yaşandı. Olayda bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan yola doğru düşen kaya parçalanın yuvarlandığı anlar görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:33
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        Trabzon'da kullanılmayan taş ocağında meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü anlar ile çevredekilerin yaşadığı panik, cep telefonu ile görüntülendi.

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        DHA'nın haberine göre Maçka ilçesi Ocaklı Mahallesi'ndeki kullanılamayan taş ocağında, dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

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        Dik yamaçtan kopan büyük kaya parçaları, taş ocağında ve mahalle yolunda hasara yol açtı.

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        Bu sırada yoldan geçenler büyük panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Görüntülerde; yamaçtan kopan kaya parçalarının hızla yola savrulduğu, çevreyi toz bulutunun sardığı, civardaki vatandaşların da koşarak bölgeden uzaklaştıkları yer aldı.

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        #haberler
        #trabzon
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