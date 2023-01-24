Kayaların usta tırmanıcıları görüntüledi

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan dağ keçilerini görüntüleyen dağcı Bülent Erkan, "Bana göre dağların gerçek sahipleri bunlar. Onları dağlarda yürürken izlemek çok heyecan verici. Küçük bir hata belki de hayatlarına mal olacak. Ama onlar yaradılışlarından ötürü dağda değil de sanki düz yolda gidiyorlarmış gibi" diye konuştu.