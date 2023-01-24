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Kayaların usta tırmanıcıları görüntüledi

Erzurum, Bayburt ve Artvin sınırları içerisinde kalan, 150 kilometre uzunluğa sahip Çoruh Vadisi'nde tırmanış yapan dağcılar, kayaların usta tırmanıcıları yaban keçilerini görüntüledi. Sürü halinde yiyecek arayan keçilerin, sarp kayalıklarda yürüyüşleri ise izleyenlerin yürüklerini ağza getirdi. Dağcılardan Bülent Erkan, "Bana göre dağların gerçek sahipleri bunlar" dedi

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DHA
  • Kayaların usta tırmanıcıları görüntüledi

    Ormanların geniş yer kapladığı, birçok canlıya ev sahipliği yapan Çoruh Vadisi'nde, nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri, tırmanış yapan dağcılar tarafından sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi. DHA'nın haberine göre buldukları otları yiyerek karınlarını doyuran keçilerin sarp kayalıklarda yürüyüşleri ve atlayışları ise izleyenlerin yürüklerini ağza getirdi. 
  • Kayaların usta tırmanıcıları görüntüledi

    Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan dağ keçilerini görüntüleyen dağcı Bülent Erkan, "Bana göre dağların gerçek sahipleri bunlar. Onları dağlarda yürürken izlemek çok heyecan verici. Küçük bir hata belki de hayatlarına mal olacak. Ama onlar yaradılışlarından ötürü dağda değil de sanki düz yolda gidiyorlarmış gibi" diye konuştu.
  • Kayaların usta tırmanıcıları görüntüledi

    Yaban keçisini vurmanın cezasının 250 bin lira olduğunu söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altında olan yaban keçilerinin sayılarının bin 500'ü bulduğunu ve her yıl arttığını söyledi. 

     
  • Kayaların usta tırmanıcıları görüntüledi

    Yaban hayatı açısından zengin olan Çoruh Vadisinin yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yaptığı bildirildi.

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