Kaymakamlık sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 5 Temmuz'da alınmaya başlandı. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiren Kaymakamlık başvuru işlemleri yarın (12 Temmuz) sona erecek. Peki, Kaymakamlık başvuru nasıl yapılır? 2018 Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 Kaymakamlık başvuru kılavuzu ve tüm detaylar...

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KAYMAKAMLIK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 5-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların internet üzerinden yapılmasının ardından adaylar sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınava başvuru ücreti 180 TL olup, başvuru ücretleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi'nden (https://odeme.osym.gov.tr) yapılacak.

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KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık), 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da uygulanacak.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo - Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak