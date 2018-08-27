İçişleri Bakanlığı, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı. Sınav giriş belgleri kaymakam adayları tarafından ÖSYM AİS sitesmi üzerinden alınabilecek. Sınav yerleri ise sınav giriş belgesinde yer alıyor.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ - SORGULAMA

Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama şu şekildi:

02 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KAYMAKAMLIK SINAV BELGESİ SORGULAMA SAYFASI

DİKKAT!

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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