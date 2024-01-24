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        Tartıştığı esnaf komşusunu bacağından vurdu

        KAYSERİ'deY.K., husumetli olduğu esnaf komşusu O.Ö.'yü bacağından tabancayla yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:10
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        Tartıştığı esnaf komşusunu bacağından vurdu
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        KAYSERİ'deY.K., husumetli olduğu esnaf komşusu O.Ö.'yü bacağından tabancayla yaraladı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6018'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre esnaf Y.K., husumetli olduğu esnaf komşusu O.Ö.'nün demir atölyesine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Y.K., yanında getirdiği tabancayla O.Ö.'yü bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.Ö., ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götülürken, şüpheli gözaltına alındı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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