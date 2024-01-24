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        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri Kocasinan ilçesinde iş yeri komşuları arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:47
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        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kayseri Kocasinan ilçesinde iş yeri komşuları arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Eskisanayi Bölgesi 6018. Cadde'de metal işi yapan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Y.K. ile komşusu O.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, tabancayla O.Ö'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan O.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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