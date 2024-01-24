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        İstismar sanığı fırıncıya 6 yıl 8 ay hapis

        KAYSERİ'de N.Ö.'ye (18) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan fırıncı Sedat G. (40), 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:43 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:43
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        İstismar sanığı fırıncıya 6 yıl 8 ay hapis
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        KAYSERİ'de N.Ö.'ye (18) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan fırıncı Sedat G. (40), 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 9 Eylül'de Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Fırıncı Sedat G., kendisini nöbetçi eczaneye götürmesini istediği N.Ö. isimli kıza otomobilinde cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sedat G., tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Sedat G. katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Sedat G.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

        Sedat G., ilk duruşmada, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Bana eczaneden hap almak istediğini söyledi. Eczaneye götürdüm, sonra da durakta bıraktım. İstismarda bulunmadım" demişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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