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        Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nde sona gelindi

        Talas Belediyesince yaptırılan Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nde sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:17
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        Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nde sona gelindi
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        Talas Belediyesince yaptırılan Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nde sona gelindi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisine yaptırılan kültür evi, hizmete girdiğinde iki ülke ve şehir arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını, tek millet, iki devlet ilkesiyle kardeşliklerini pekiştirecek adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti.

        Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nın açılışını 2022'de yaptıklarını ve park içerisinde bulunacak Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nin temelini attıklarını anımsatan Yalçın, yapımı tamamlanmak üzere olan kültür evinin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği simgeleyecek çok güzel bir bina olacağını kaydetti.

        Azerbaycan'a özgü kültürel unsurların yer alacağı kültür evini ziyaret edenler, bu ülkeninin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Kültür evinin önünde Şuşa'da yer alan İsa Çeşmesi'nin bir benzeri ile Ermenistan tarafından katledilen 613 sivilin isimlerinin yer aldığı Hocalı Şehitleri Anıtı yer alacak.

        Kültür evinin açılışı, Azerbaycan'dan gelecek yetkililer ve Kayseri protokolünün katılımıyla önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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