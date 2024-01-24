Başkan Büyükkılıç, ERÜ Tıp Fakültesi'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastanenin ana giriş ve poliklinikler kısmındaki yenileme çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, belediyenin tüm imkanlarıyla Kayseri'nin hizmetinde olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinin daha iyi koşullarda verilebilmesi için gayret ettiklerini aktaran Büyükkılıç, "Çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımızın aldığı ve sağlık çalışanlarımızın verdiği hizmet çok daha konforlu ve modern bir ortamda gerçekleşmiş olacak." ifadesini kullandı.