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        Kayseri'de Erkilet Millet Bahçesi'nin yapımı sürüyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:37
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        Kayseri'de Erkilet Millet Bahçesi'nin yapımı sürüyor
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip kolaylıklar diledi.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

        Erkilet Millet Bahçesi'ndeki 60 bin metrekare alandaki yeşillendirme, sert zemin, kamelya ve bank gibi oturma gruplarının montajında sona doğru gelindiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl yapmayı hedeflediğimiz bütün işleri planlı bir şekilde tamamladık. İnşallah baharla birlikte 2'inci etap çalışmalarını hayata geçireceğiz. Burası yakın zamanda çocukların eğleneceği, yetişkinlerin spor yapabilecekleri, gençlerin ise verimli vakit geçirecekleri ve etkinliklerin olacağı yer olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolunun yanı sıra değişik aktivitelere ev sahipliği yapacak olan yer, aynı zamanda Kayseri'mize yeni bir aktivite alanı olacak. İnşallah yazın herkesin uğrak mekanı olacağı cıvıl cıvıl bir yer olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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