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        Talas Belediyesi, çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:31
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        Talas Belediyesi, çocuklara yönelik etkinlik düzenledi
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatili dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Etkinlik kapsamında, "Kar Tanesi" isimli tiyatro gösterisi sunuldu.

        Yarıyıl tatil boyunca devam edecek etkinlik kapsamında, yarın "Körebe" isimli tiyatro oyunu, 30 Ocak'ta da "Burnu Kaybolan Palyaço" isimli gösteri sunulacak.

        Ücretsiz olarak izlenebilecek etkinliklerin ilk seansı saat 13.00'te, ikinci seansı ise 16.00'da gerçekleşecek.

        Galeri
        Galeri

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