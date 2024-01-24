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        Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kütüphanesi ve müzik okulunda etkinlikler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:07
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        Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kütüphanesi ve müzik okulunda etkinlikler devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda, çocukların hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla yarıyıl tatilinde birçok etkinlik düzenleniyor.

        Etkinlikte, resim, masal, sinema, müzik, oyun atölyelerine öğrenciler, ücretsiz katılabiliyor.

        0-14 yaş grubuna hitap eden ve 250 kişilik kapasitesi olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda bulunan kitaplar ödünç veriliyor.

        Ayrıca kütüphanede internet hizmeti sunuluyor.

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