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        Kayseri'de 2 kardeşin silahla öldürülmesine ilişkin 4 zanlı adliyede

        Kayseri'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:51
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        Kayseri'de 2 kardeşin silahla öldürülmesine ilişkin 4 zanlı adliyede
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        Kayseri'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kocasinan ilçesinde Suriyeli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren H.E. (21) ile 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kayseri Adliyesi'ne getirildi.

        Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı bir binanın son katında Suriyeli 2 grup arasında tartışma çıkmış, M.A. ve A.A. isimli kardeşleri tabancayla öldüren H.E. olay yerinden kaçarken polis şüpheliyi kısa sürede yakalamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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