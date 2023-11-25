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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe: 68-84

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:10
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe: 68-84
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        SALON:Kadir Has Kongre Merkezi

        HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Safa Halit Çakır, Batuhan Mert Gül

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 2, Ellenberg 18, Fatmanur 3, Merve 3, Ayşegül 9, Richardson 18, Damla, Nazlı Bircan, Holmes 15

        FENERBAHÇE: Sevgi 9, Howard 20, Selin Rachel 2, İdil, Alperi 6, Meesseman 19, Anderson 15, Mcbride 13

        1'İNCİ PERİYOT: 23 - 27

        DEVRE: 40 - 49

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 59 - 68

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12´nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe´ye 84-68 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Fenerbahçe´den Natasha Howard oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-11-25 18:07:47

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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