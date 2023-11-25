Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe: 68-84
SALON:Kadir Has Kongre Merkezi
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Safa Halit Çakır, Batuhan Mert Gül
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 2, Ellenberg 18, Fatmanur 3, Merve 3, Ayşegül 9, Richardson 18, Damla, Nazlı Bircan, Holmes 15
FENERBAHÇE: Sevgi 9, Howard 20, Selin Rachel 2, İdil, Alperi 6, Meesseman 19, Anderson 15, Mcbride 13
1'İNCİ PERİYOT: 23 - 27
DEVRE: 40 - 49
3´ÜNCÜ PERİYOT: 59 - 68
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12´nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe´ye 84-68 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Fenerbahçe´den Natasha Howard oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-11-25 18:07:47
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