Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet'te incelemelerde bulundu
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni imarlaşan bölgeleri inceledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni imarlaşan bölgeleri inceledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde yapımı süren parkta, ilçenin her bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini belirtti.
Bölgeyi, Kocasinan'a ve Kayseri'ye yakışır hale getireceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde yeşillendirme ve park çalışmalarımız devam ediyor. Mevsim itibariyle ağaçlandırmayı tamamlayacağız. İmarlaşmayla beraber burada eşzamanlı olarak sosyal donatıları da yapıyoruz ve nitelikli yaşam alanları oluşturuyoruz."
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