Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYMEK'in İngilizce A1 seviyesi kurs kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen İngilizce A1 seviyesi kursu kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYMEK'in İngilizce A1 seviyesi kurs kayıtları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen İngilizce A1 seviyesi kursu kayıtları başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaliteli eğitimle yabancı dil öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik düzenlenen kurs, yüz yüze ve ücretsiz verilecek.

        Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek.

        KAYMEK Sümer Tesisleri'nde verilecek kurs, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13.30-16.30 saatlerinde düzenlenecek.

        KAYMEK ayrıca yabancı dil öğretmen isteyen vatandaşlara ücretsiz Fransızca, Korece, Rusça, Almanca ve Arapça kursu da veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Özhaseki ve Elitaş, Kayseri'de hayırseverin yaptıracağı okulun protokolü iç...
        Özhaseki ve Elitaş, Kayseri'de hayırseverin yaptıracağı okulun protokolü iç...
        Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz
        Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Emekli memur, yuvasını yıkan dolandırıcılara karşı hukuk mücadelesini sürdü...
        Emekli memur, yuvasını yıkan dolandırıcılara karşı hukuk mücadelesini sürdü...
        Milletvekili Böhürler'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadel...
        Milletvekili Böhürler'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadel...
        Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı