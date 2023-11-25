KAYMEK'in İngilizce A1 seviyesi kurs kayıtları başladı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen İngilizce A1 seviyesi kursu kayıtları başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen İngilizce A1 seviyesi kursu kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaliteli eğitimle yabancı dil öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik düzenlenen kurs, yüz yüze ve ücretsiz verilecek.

Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek.

KAYMEK Sümer Tesisleri'nde verilecek kurs, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13.30-16.30 saatlerinde düzenlenecek.

KAYMEK ayrıca yabancı dil öğretmen isteyen vatandaşlara ücretsiz Fransızca, Korece, Rusça, Almanca ve Arapça kursu da veriyor.