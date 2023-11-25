Milletvekili Böhürler'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Böhürler, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, kadının eğitim hakkı olmak üzere iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımının hükümetlerin öncelikli politika alanlarından olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Böhürler, "Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. AK Parti olarak inanıyoruz ki eğitim, kadın-erkek eşitliği konusunda şiddetin önlenmesi için atılan en temel adımdır. Bu düşünceyle kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gücü önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kapsamlı çözümler üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Böhürler, AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik şiddeti reddettiklerini vurguladı.