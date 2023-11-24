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        Kayseri'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Kayseri'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 22:05 Güncelleme: 24.11.2023 - 22:18
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        Kayseri'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü
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        Kayseri'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı bir binanın son katında Suriyeli 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.A. ve A.A. tabancayla vuruldu.

        Binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri M.A. ve A.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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