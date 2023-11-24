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        Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 106 obje ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 106 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:15 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:19
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        Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 106 obje ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 106 obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 3 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, yaklaşık 100 kilogramlık sütun, kılıçlar, şamdan, yüzük ve sikkenin bulunduğu 106 obje ele geçirildi.

        110 gram esrarın bulunduğu operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve 5 av tüfeği ile 59 fişeğe el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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