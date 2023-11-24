Büyükkılıç, asfalt serim çalışmaları tamamlanan yolda incelemede bulundu Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi ile Talas ilçesi arasındaki 12 kilometrelik yol üzerinde devam eden 2 bin 200 metrelik kısımda 15 bin ton asfalt serim çalışması tamamlandı.

Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi ile Talas ilçesi arasındaki 12 kilometrelik yol üzerinde devam eden 2 bin 200 metrelik kısımda 15 bin ton asfalt serim çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Bulvarı'nın Hacılar yolu Eskişehir Bağları arasındaki kısımda altyapı ve asfalt serim çalışmaları tamamlanan yolda incelemede bulundu.

İncelemenin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, çalışmanın 15 Temmuz Bulvarı'nın Organize Sanayi Bölgesi ulaşımına nefes aldıracak bir proje olduğunu ifade etti.

Talas ilçesi ile Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacaklarına dikkati çeken Büyükkılıç, böylelikle şehir merkezinde, Kartal Kavşağı'nda oluşan trafik yoğunluğunu bitireceklerini belirtti.

15 Temmuz Bulvarı'nın hizmet vereceği güzergah hakkında bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Şehitler Bulvarımızdan Hisarcık yoluna, oradan da Çay Bağları üzeri ve Erenköy'den Talas'a ulaşacak olan bir hat. Aynı zamanda Mehmet Özhaseki Bulvarı'ndan millet bahçesi önüne ve oradan da Talas Bulvarı'na bağlanacak olan üniversiteye giden bir hat. Önümüzdeki günlerde trafiğe açılması planlanan yolun yaya yolu, bisiklet yolu ve diğer çevre donatılarının yapımı da program doğrultusunda kısa sürede tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi, yolun 2 bin 200 metrelik bu kesimini de tamamladığında şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım ağına yeni bir yol eklemiş olacak."