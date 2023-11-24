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        Bilişim Vadisi'nde Batarya Teknolojileri Zirvesi düzenlendi

        ASPİLSAN Enerji'nin sponsorluğunda Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:55
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        Bilişim Vadisi'nde Batarya Teknolojileri Zirvesi düzenlendi
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        ASPİLSAN Enerji'nin sponsorluğunda Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi sona erdi.

        ASPİLSAN Enerji'de yapılan açıklamaya göre, pil ve batarya sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri ve uluslararası bakış açılarını aktarmak üzere 7 yıldır düzenlenen Pil Teknolojileri Çalıştayı bu sene, kurucu üyesi olarak paydaşı oldukları Pil, Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PiLDER) öncülüğünde Batarya Teknolojileri Zirvesi olarak düzenlendi.

        Bilişim Vadisi'nde düzenlenen, ASPİLSAN Enerji'nin de altın sponsor olduğu zirvede konuşan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir, pil ve batarya sektörünün son yıllarda baş döndürücü büyüme gösterdiğini ifade etti.

        2021 yılında 120 milyar dolar değere sahip olan global batarya pazarının 2030 yılına kadar 300 milyar doları aşmasının beklendiğine dikkati çeken Özdemir, bu büyümenin en büyük itici güçlerinden birinin elektrikli araçların artan popülaritesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanma ihtiyacı olduğunu anlattı.

        Özdemir, "Bütün bunların yanında, pil ve batarya geri dönüşümü gerek karbon salınımını ve yaşadığımız dünyaya olan etkilerini azaltmak gerekse kıymetli malzemelerin yeniden kullanımına imkan sağlaması açısından kritik bir öneme sahiptir. 2030'a kadar 180 bin metrik ton elektrikli araç bataryasının geri dönüştürülmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye’nin ilk Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'ni kurmanın gururu ile pil ve batarya teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yüksek teknoloji çözümleri sağladıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Pil üretim tesisimizde ilk seri ürünümüz olan lityum iyon şarj edilebilir silindirik A28 pilleri üretilmektedir. ASPİLSAN A28 pili, Avrupa'da seri üretimi yapılan ilk lityum iyon 18650 pildir ve yüksek deşarj hızı ile düşük sıcaklıklarda çalışabilme özelliğiyle öne çıkmaktadır. Şarj edilebilir pilin ülkemizde üretilmesi diğer teknolojilerimizin de hızla gelişmesine etki edecektir. Bu tesisin kurulumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile proje bazlı devlet teşviki aldık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Savunma Sanayi Başkanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına şükranlarımızı sunarım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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