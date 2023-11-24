Kayseri'de şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D.C.Ş. (23) yönetimindeki 38 D 5573 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Niğde kara yolu Kaytaş mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan M.E.Ş. (24) hayatını kaybetti. Sürücü ile M.İ. ve E.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.E.Ş'nin cenazesi incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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