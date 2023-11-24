Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Erdem'e "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü" verilecek

        Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Talha Erdem, Türkiye Bilimler Akademisi 2023 yılı "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"ne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Erdem'e "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü" verilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Talha Erdem, Türkiye Bilimler Akademisi 2023 yılı "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"ne layık görüldü.

        AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) ödüllerini alacak bilim insanları belli oldu.

        AGÜ'den de Erdem, elektrik-elektronik mühendisliği alanında yaptığı çalışmalarla ödül almaya hak kazan bilim insanları arasında yer aldı.

        Erdem ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.

        TÜBA-GEBİP ödülleri, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den beri veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü
        Kayseri'de şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü
        KAYMEK'in 3'üncü kitap okuma yarışmasına kayıtlar devam ediyor
        KAYMEK'in 3'üncü kitap okuma yarışmasına kayıtlar devam ediyor
        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
        Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
        Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray maçıyla çıkışa geçme...
        Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray maçıyla çıkışa geçme...
        En eskisi 200 yıla kadar uzanan çeyizler gelecek kuşaklara aktarılacak
        En eskisi 200 yıla kadar uzanan çeyizler gelecek kuşaklara aktarılacak