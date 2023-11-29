Kayseri'de tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı KAYSERİ´deYaşarÇ., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Esra Nur Ç. tarafından bıçakla yaralandı.

KAYSERİ´deYaşarÇ., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Esra Nur Ç. tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesindeki müstakil evde meydana geldi. Esra Nur Ç. ile eşi Yaşar Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Esra Nur Ç., mutfaktan aldığı bıçakla kocası Yaşar Ç.'yi yaraladı. Gürültü üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yaşar Ç.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Esra Nur Ç. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.